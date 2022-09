Reportéři ČT: Plyn jako ruská zbraň. Jak funguje energetický trh?

Evropa se roky nechala lákat nízkými cenami ruského plynu a nehleděla na nebezpečí, které Kreml představuje. Vladimir Putin používá energetiku jako zbraň a dopady války se už odrážejí v peněženkách. Polovina Čechů se domnívá, že by Praha měla požádat Moskvu o levný plyn, to by se ale neobešlo bez pokoření před agresorem. Reportéři ČT vysvětlují skutečné zákonitosti velmi složitého trhu s energiemi.