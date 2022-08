Proti cenám elektřiny je třeba zasáhnout, shodují se politici. Podle Kuby hrozí destabilizace společnosti

Zdechovskému dal za pravdu místopředseda sněmovního hospodářského výboru Martin Kolovratník (ANO) a řekl, že nechápe, proč s tím vláda doposud nic neudělala. „Jsme v extrémní krizi. Jako opozice se ptáme, proč řešení přichází opět až za deset dnů, proč vláda není v roli krizového manažera a jako předsednická země EU nekoná hned, proč Evropskou radu nesvolává okamžitě. V tom vidíme ohromný problém,“ kritizoval. Odchod z burzy by přivítal, zopakoval také, že ANO by jako jedno z řešení vidělo i snížení DPH.

Podle dalšího europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) je problém v nastavení vzorce pro výpočet ceny. Cena plynu by podle něj neměla mít na výrobu elektřiny vliv, alespoň ne v Česku, kde se většina vyrábí z jádra. „Bohužel se ale řídí cenou zemního plynu, který neskutečně zdražil. A to je pokřivení pravidel burzy v Lipsku, která diktuje cenu v Evropské unii,“ řekl europoslanec a dodal, že je na čase buď burzu opustit, nebo oddělit cenu zemního plynu od výroby elektřiny.

Podmínky pro zastropování cen energií

Politici se shodují na tom, že cenu plynu je potřeba oddělit od elektřiny, a diskutují o tom, jaký zvolit mechanismus. Podle Peksy se momentálně vede debata zastropování ceny plynu, který se používá právě pro výrobu elektřiny. „Nějaká část se musí přiznaně použít, protože slouží k vyrovnávání výkyvů v síti. Ale na druhé straně velká část toho plynu se spaluje proto, aby se vytvořil stabilní výkon. Myslím si, že to v dané chvíli není třeba,“ sdělil.

Urban řekl, že pokud se má přijmout celoevropské řešení, mělo by to být to rychlejší a „od zítřka, říkám to symbolicky, poslední plynovou elektrárnu, podle které se stanovuje cena na burze, z burzy vyškrtnout“, míní. Podle něj by tak cena elektřiny automaticky výrazně klesla. „Debata na téma zastropování bude politická, bude komplikovaná a zdlouhavá,“ doplnil.

Zdechovský upozornil, že pokud do 9. září nebude známo „evropské řešení“ cenové krize u elektřiny, tak nemá žádnou cenu o něm dále uvažovat. „Pojďme potom do národního řešení. Myslím si, že čtrnáct dní je maximum pro to, abychom řešení našli,“ uvedl. Souhlasil s Urbanem, že rychlým řešením by bylo vyjmtí plynu z cenotvorby elektřiny.