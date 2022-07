Budu radit, abychom se sektorové dani vyhnuli, uvedl Skopeček

Úsporný energetický tarif

Ve čtvrtek schválila sněmovna úsporný energetický tarif, který má podle vlády pomoci domácnostem s vysokými platbami za elektřinu a plyn. Na úsporný tarif by mohla vláda vyčlenit přes 27 miliard korun, zmínil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Detaily by měla i podle Skopečka stanovit až vláda.

„Zatím jsme schválili právní rámec. Bude to příspěvek ze státního rozpočtu. Počítá se s tím, že by se měla mezi lidi rozdělit částka sedmadvacet miliard korun. Proti jiným pomocem to bude podle mě administrativně jednoduché, protože to lidé automaticky dostanou přes operátora na trhu“ avizoval Skopeček.

Hlavním motivem tarifu je podle něj pomoci domácnostem ve složité situaci. Pro jednotlivou domácnost podle něj půjde o maximální částku ve výši šestnáct tisíc korun. „Je tam nějaká možnost prostřednictvím opatření vlády v případě mimořádné situace navýšit,“ dodal s tím, že na následující topnou sezonu půjde o jednorázovou pomoc.

„Výše příspěvku bude záviset na tom, k čemu energii používají. Záleží na tom, zda elektřinou jenom svítí, nebo i topí. U plynu by se tarif měl rozlišovat podle roční spotřeby, u elektřiny podle jednotlivých typů tarifu,“ uzavírá.