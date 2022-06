Zdražování potravin je částečně vyvoláno uměle, shodli se Nekula s Prouzou a Šebkem

„Ve chvíli, kdy vláda pomůže s cenou plynu, okamžitě může zlevnit pečivo, mléko. To jsou věci, které se s cílenou pomocí velmi rychle promítnou do cen. Možná největší problém je, že nikdo nevysvětluje, že část toho zdražování je naprosto umělá,“ řekl Prouza.

„Pokud se mají promítnout vyšší vstupy do zemědělství, tak se promítnou později. Ale my na to nějakým způsobem reagujeme a snažíme se pomoci těm nejslabším skupinám obyvatelstva konkrétními opatřeními,“ uvedl ministr.

S tím, že je zdražování potravin částečně způsobeno panikou, souhlasí i předseda Asociace soukromého zemědělství ČR Jaroslav Šebek. Myslí si, že jde o multidimenzionální problém a nelze hledat jednoho viníka současné krize.

„Co ovlivnit můžeme a měli jsme, a nepodařilo se, je to, aby došlo ke zpestření struktury zemědělské výroby v České republice. Tady vznikl jakýsi svatý grál velkoproducentů, jakási modla toho, že co se má vyrábět v zemědělství levně a správně, zajistí největší podniky. To vůbec není pravda. Pravda je ta, že prostředí, které bude nejlépe odpovídat jak zemědělcům, tak potravinářům i zákazníkům, je to nejpestřejší. Takže my chceme, aby se více podpořily menší subjekty, které dosud nebyly vůbec podporovány. Ale říkáme také, že je nutno podpořit i střední podniky. U nás to bylo celou dobu nevyvážené,“ uvedl Šebek.

Snížení DPH na potraviny

Nekula dále uvedl, že očekává zklidnění cen po konci války. Snížení daně z přidané hodnoty (DPH) na potraviny by v současné situaci dle ministra nemělo žádný efekt na koncové ceny, vyšlo by do ztracena jako v případě spotřební daně u pohonných hmot. Ta se od začátku června na čtyři měsíce snížila o 1,50 koruny na litr z benzinu a nafty, ale řidiči nyní tankují paliva dráž než před jejím snížením.

Ministr je podle svých slov zastáncem snížení patnáctiprocentní sazby DPH, ale až po skončení konfliktu na Ukrajině. Po snížení DPH volá například Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, jak později uvedl Prouza.