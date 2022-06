Hodnota bitcoinu klesla pod 20 tisíc dolarů, nejníže od roku 2020

Bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (STAN) zamíří do vazební věznice. Soud uznal argumenty státního zástupce, podle nějž je vazba potřeba, protože by Hlubuček mohl utéct nebo ovlivňovat svědky. Exnáměstek podal proti rozhodnutí stížnost. Do vazby soud poslal ještě další dva z obviněných v kauze, která souvisí s hospodařením dopravního podniku.