Opozice i Piráti chtějí kvůli zdražování zvýšit rodičovský příspěvek. Podle Jurečky to záleží na rozpočtu

Rodičovský příspěvek je teď 300 tisíc korun. V případě dvojčat a více narozených dětí současně, je to jeden a půl krát tolik, a to 450 tisíc korun. Část politiků mluví kvůli zdražování o nutnosti jeho zvýšení, navíc chtějí pravidelnou automatickou valorizaci. Podobně jako to je třeba u důchodů

„Automatická valorizace – je pravda, že to tam bylo, že by to bylo fajn, ale je to složité to vázat na nějaký parametr, tak o tom ještě povedeme diskuzi a nemáme tam úplně jasno. Jasno je v tom, že chceme navýšit na těch 400 tisíc,“ řekl šéf hnutí ANO Andrej Babiš (ANO).

Vládní ODS valorizaci odmítá

Ministr práce chce o případném navýšení dávky jednat podle možností při aktualizaci státního rozpočtu. Řešit chce i automatickou valorizaci.

„Musí to být dobře promyšlený mechanismus, jak ten vzorec bude navázán a podobně, protože kdybychom řekli, že budeme všechno valorizovat o inflaci, tak pomáháme roztáčet inflační spirálu,“ konstatoval Jurečka.