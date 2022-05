Tohle Rusko nečekalo, ropa je jeho zásadní zdroj příjmů, komentuje Bartuška unijní embargo

Výhružku Ruska, že s ropou přestane do Evropy dodávat i plyn, Bartuška pokládá za reálné riziko. „Musíme předpokládat, že Rusko odpoví. Také všichni čekáme, s čím přijde Vladimir Putin 9. května na Rudém náměstí,“ uvedl s tím, že by mohlo dojít na další eskalaci konfliktu.

Odborník na energetickou bezpečnost také připomněl možné riziko eskalace, mohlo by se například stát, že Rusko by samo ropu státům střední Evropy vypnulo. „Ropovod Družba vede přes Ukrajinu a nevíme, jak bude válka na Ukrajině dále vypadat a co se ještě všechno stane,“ sdělil. Bartuška také dodal, že zatím nejsou žádné informace o tom, že by s ropovodem Družba mohlo dojít k nějaké komplikaci. „Stát se ale může takřka cokoliv,“ dodal.

Bartuška také připomněl, že pokud jde o plyn, Evropa usilovně a aktivně hledá nové dodavatele, jedná o stavbě terminálů pro LNG (zkapalněný plyn) a o posílení dodávek z Norska, Alžírka či Ázerbájdžánu. „Je toho víc, co se odehrává, a česká vláda je v tom velmi aktivní,“ připomněl.

Podle zvláštního velvyslance ČR pro energetickou bezpečnost se bude evropské plynárenství zásadně měnit. „My to zvládneme. Bude to těžké, bude to nákladné. Pokud Rusko zastaví zemní plyn, bude to jeho vina, a my si s tím poradíme, budeme muset.“