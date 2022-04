Snížení spotřební daně nás nespasí, reagují dopravci na vládní úlevu. Ta udělá v rozpočtu čtyřmiliardovou díru

Dočasné snížení spotřební daně z pohonných hmot – z nynějších 12,84 koruny u benzinu a 9,95 koruny u nafty – schválila vláda na svém středečním jednání, ještě však musí projít parlamentem. Stát zřejmě bude vybírat méně od začátku června do konce září. Ministerstvo financí očekává, že nafta a benzin v důsledku zlevní zhruba o 1,80 koruny, přičemž stát tak přijde o 4,2 miliardy korun. Sdružení autodopravců ČESMAD Bohemia ale tvrdí, že řada firem se doby, kdy bude nižší daň, ani nedožije. Hrozí podle něj, že do dvou měsíců zastaví činnost až čtvrtina autodopravců v Česku. „Tím by byla vážně ohrožena dostupnost dopravních služeb a znamenalo by to i vážný propad příjmů státu, vždyť za jeden kamion český dopravce odvede státu ročně 800 tisíc korun na odvodech, kdežto cizí jen 70 tisíc korun za mýto,“ počítá prezident sdružení Josef Melzer.

Rozhodnutí o snížení spotřební daně podle něj dopravci sice vítají, ale nestačí to. „Bez překlenovací přímé pomoci však náš obor utrpí nevratné ztráty,“ míní Melzer. Že by mělo snížení daně rozhodující vliv, si nemyslí ani jednatelka společnosti Šmídl Martina Šmídlová. Očekává, že ceny nafty zůstanou vysoké a na čerpacích stanicích se opatření promítne až se zpožděním. „Vzhledem k tomu, jaká je cena nafty, to určitě zásadní vliv mít nebude. Ale aspoň něco,“ poznamenala. Podle ní již pocítili růst cen paliv zákazníci prostřednictvím palivových doložek. „Hned, jak šla cena nafty nahoru, začali jsme to promítat. Teď už máme týdenní doložky, kde stanovujeme poplatek za naftu na nadcházející týden. Dříve to bylo kvartální, což bez problémů fungovalo,“ dodala Šmídlová.

I podle městských dopravních podniků není jisté, do jaké míry může snížení daně kompenzovat současné náklady. „Vzhledem k současným cenám je to jen malá pomoc, navíc přichází pozdě a na omezenou dobu. I nadále za nás platí, že bychom uvítali zastropování cen pohonných hmot nebo výraznější snížení nebo zrušení spotřební daně pro poskytovatele městské hromadné dopravy,“ řekl předseda Sdružení dopravních podniků Tomáš Pelikán. Opozice je kritická, chce regulovat ceny. Petrolejáři před tím varují Za nedostatečnou podporu označili snížení spotřební daně i opoziční politici. Podle předsedy SPD Tomia Okamury řeší vláda zdražování způsobem, který „v podstatě nikomu nepomáhá“. „Snížení cen benzinu a nafty o korunu, to je fakt úplný výsměch ve srovnání s okolními zeměmi. Tady je důležité to porovnání s okolními zeměmi,“ řekl Okamura ve čtvrtek v Poslanecké sněmovně. Místopředsedkyně ANO a bývalá ministryně financí Alena Schillerová uvedla, že hnutí by chtělo nejen kvůli cenám benzinu svolat mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny. Snížení spotřební daně je nedostatečná a také pomalá pomoc, míní. Za vhodnější by považovala osvobození pohonných hmot od daně z přidané hodnoty kvůli jejich nynějšímu zdražení, což však vláda odmítla.

Podle předsedy ANO Andreje Babiše by hnutí chtělo zastropovat ceny maximálně na 36 korunách za litr, k čemuž by mohlo pomoci snížení DPH nebo spotřební daně. Proti myšlence zastropování cen na benzinkách se ale ohradila Unie nezávislých petrolejářů. Její předseda Ivan Indráček varoval, že jakékoliv opatření související se stanovením stropu cen paliv, ať už v podobě omezení marží prodejců, nebo určení maximální ceny za litr benzinu nebo nafty, povede k restrikci trhu. Vláda zvažuje maximální marže Nereagoval ovšem na Babiše, nýbrž na ministra financí Zbyňka Stanjuru (ODS). Ten ve středu řekl, že vláda zvažuje jako další krok proti vysokým cenám pohonných hmot stanovení maximálních marží jejich prodejcům. „S výsledky (kontrol) nejsem spokojený a budu o tom jednat. Jednou z dalších možností je, a velmi vážně to zvažujeme, stanovení maximálních marží. Máme totiž k dispozici již podrobnější informace a delší časovou řadu údajů,“ předeslal ministr. Kontrola prodejních cen a přiměřenosti marží je jedním z nástrojů vlády proti vysokým cenám pohonných hmot, jejichž ceny stoupaly v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. Podle Indráčka není jasné, co Stanjura myslí svým výrokem. „Otázkou je, jestli regulací marží nemyslel regulaci cen. Vůbec nevím, co tím pan ministr myslel. Když se snažím modelovat nějaké situace, co by tím myslet mohl, tak mi všechny končí restrikcí trhu,“ reagoval Indráček. Petrolejáři budou odpoledne se Stanjurou jednat.