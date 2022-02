Před ruskými letadly se spouští vzdušná opona. Nesmí se objevit ani nad Švédskem a Finskem

Po hrozbách Zacharovové vyhání ruská letadla i Švédsko a Finsko

O zavření svého nebe pro ruské stroje rozhodlo Dánsko, Švédsko a Finsko. Poslední dvě země jsou sice členskými státy Evropské unie, ovšem nikoliv NATO, a právě Stockholm a Helsinky tento týden mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová varovala před jejich koketováním s myšlenkou do Severoatlantické aliance vstupovat.

Finské uzavření vzdušného prostoru pro ruská letadla oznámil v noci na neděli na Twitteru ministr dopravy Timo Harakka. Rusko pravděpodobně zareaguje stejným krokem, jako to udělalo v případě dalších evropských zemí.

„Pokud Rusko zavře svůj vzdušný prostor pro finská letadla, bude to mít výrazný dopad na lety (společnosti) Finnair a prakticky to zastaví naši dopravu do Asie,“ sdělila agentuře Reuters mluvčí společnosti Finnair. Oblétání ruského vzdušného prostoru by podle ní lety tak prodloužilo, že by to nebylo finančně únosné.

Agentura Reuters s odvoláním na své zdroje z Bruselu napsala, že unijní ministři budou zřejmě v neděli večer při jednání o zpřísnění sankcí vůči Rusku hovořit také o celounijním zákazu vstupu ruských letadel do vzdušného prostoru EU. Šéfové diplomacií EU jednají virtuálně od 18:00 hodin a mimořádně se k nim připojí také ministři zahraničí velkých světových ekonomik skupiny G7, tedy navíc činitelé z USA, Kanady a Japonska.