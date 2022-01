Stanjura chce ke konci roku zrušit elektronickou evidenci tržeb. ANO tomu hodlá vzdorovat

Ministr financí chce zrušit EET, ale zároveň připouští, že by systém mohl být dál v provozu na dobrovolné bázi. Podnikatelé by tak evidovat tržby mohli, ale nemuseli.

Předloha o EET má podle ministra financí vzniknout nejpozději do konce března, aby do konce roku stihla projít celým legislativním procesem – i proto, že ve sněmovně se očekává snaha části opozice návrh zablokovat.

To potvrzuje i předsedkyně klubu ANO a bývalá ministryně financí Alena Schillerová. „Bylo to zpolitizováno, je to krok zpět. Budeme na to upozorňovat, bude to opravdu velice tvrdá debata na půdě Poslanecké sněmovny.“ Právě hnutí ANO vznik elektronické evidence tržeb v minulosti prosadilo, podle Schillerové narovnávala podnikatelské prostředí.