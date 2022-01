Česko si podle Skopečka nemůže dovolit utrácet. Nelze okamžitě dupnout na brzdu, upozorňuje Havlíček

„Není to jenom kvůli některým krokům vlády, ale čistě z objektivních důvodů, které nemohla ovlivnit, například covid. Koneckonců i ta inflace, byť jsem přesvědčen, že ji vláda přifoukla svojí velmi extrémně uvolněnou fiskální politikou. Ale to gro leží v měnové politice a v tom, co Česná národní banka a co banky dělaly v předchozích letech, že nebyly schopny patřičně zvyšovat úrokové sazby a svět to dnes dohání ve velmi vysoké inflaci,“ upozornil Skopeček.

Ekonomický expert ODS zkritizoval nejen rekordní míru inflace, ale také historicky nejvyšší deficit rozpočtu. Zmínil také Green Deal, který podle něj bude dál zdražovat energie. „Situace opravdu není ideální, taková je realita,“ podotkl.

„V době světové covidové krize v letech 2020 až 2021, ale i v roce 2022 je nutné napumpovat do ekonomiky určité peníze. Zachránili jsme tím desetitisíce podnikatelů a pomohli jsem tím zdravotnímu sektoru a současně jsme udrželi průmysl při životě. To je to, co nás táhne. Ano, kvůli tomu jsme zvedli zadluženost, podobně jako ji zvedly všechny země,“ reagoval Havlíček.