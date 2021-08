Zájem o dovolenou v Tunisku roste. Cestovatelům se uvolňují podmínky

Už příští víkend vypraví české cestovní kanceláře první lety do Tuniska. Oblíbená destinace se od tohoto týdne více uvolnila pro cestování. Ministerstvo zdravotnictví vyžaduje po příjezdu do Česka kratší, minimálně pětidenní karanténu a test. Očkovaní mají návrat do vlasti bez omezení.