Stále více lidí odchází na penzi předčasně a bere kvůli tomu nižší důchod

Česká společnost stárne a seniorů a seniorek přibývá. Na konci prvního čtvrtletí úřad vyplácel celkem 2,39 milionu starobních důchodů. Růst počtu penzistů brzdí ale postupné odsouvání věkové hranice pro nástup na odpočinek. U mužů se každoročně posouvá o dva měsíce a u žen o čtyři. Na 65 let by se měla dostat zhruba v polovině 30. let.

S přibývajícím počtem starobních důchodců roste také ale počet těch, kteří chodí do penze předčasně a zvedá se i jejich podíl. Před deseti lety v předčasném důchodu byla necelá pětina seniorů a seniorek, celkem jich tak na konci prvního čtvrtletí 2011 bylo 437 800. V roce 2005 mělo krácenou částku kvůli dřívější penzi 285 200 mužů a žen, tedy necelých patnáct procent tehdejších starobních důchodců. V roce 2000 předčasné důchody tvořily zhruba devět procent vyplácených starobních penzí. Pobíralo je 175 700 lidí.

Do předčasného důchodu je možné jít tehdy, pokud má člověk potřebnou dobu pojištění a do řádného termínu mu zbývají nejvýš tři roky. Potřebná doba placení odvodů trvá v Česku 35 let. Se zvyšujícím se důchodovým věkem se postupně prodlužuje i předčasný důchod, a to ze tří na pět let. Při důchodovém věku 65 let tak bude možné jít do penze v 60 letech.

Důchod se skládá ze dvou částí. Solidární pevná část je stejná pro všechny a letos činí 3550 korun. V zásluhové výměře se pak odráží počet odpracovaných let a výše odvodů z výdělků. Tato část se při předčasném důchodu o určité procento za každý rok snižuje. Když člověk naopak „přesluhuje“, může si důchod mírně zvednout.