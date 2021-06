Evropě schází plyn, pro výrobu elektřiny se obrátila k uhlí, píše Bloomberg

Spotřeba uhlí v Evropě v letošním roce stoupla o deset až patnáct procent. Chladnější a delší zima totiž způsobila, že zásobníky s plynem se vyčerpaly, upozornil vedoucí týmu základní analýzy a modelování ve švýcarské obchodní společnosti Axpo Solutions Andy Sommer. Jak se ekonomiky znovu otevírají a lidé se vracejí do kanceláří, země jako Německo, Nizozemsko a Polsko spoléhají na uhlí, aby měly dostatek elektřiny.

„Poptávka po elektřině je v Evropě poměrně silná a my jsme zaznamenali, že se zotavila z pandemie,“ konstatuje Sommer. „Zásoby plynu jsou nyní tak nízké, že si Evropa nemůže dovolit další produkci elektřiny za pomoci tohoto paliva.“

Návrat uhlí je pro Evropu překážkou před jednáním o změnách klimatu, které se bude konat letos v Glasgow. Ani lídři skupiny největších světových ekonomik G7 se ale na víkendové schůzce v Británii nedokázali domluvit na pevném datu ukončení spalování uhlí.

Napjatý trh

Evropu na začátku letošního roku zasáhlo mrazivé počasí, což zvýšilo poptávku po teple v době, kdy se zkapalněný zemní plyn vyvážel do Asie. Rusko pak před spuštěním plynovodu Nord Stream 2 do Německa, což se očekává letos, posílalo na kontinent méně plynu přes Ukrajinu. To všechno znamená, že zásoby plynu v Evropě jsou nyní pětadvacet procent pod pětiletým průměrem.

„Všichni si mysleli, že Rusko rezervuje více kapacity přes Ukrajinu, což se ale nijak významně nestalo,“ popisuje vedoucí oddělení zemního plynu a transformace energetiky v poradenské společnosti Energy Aspects Trevor Sikorski. „Trh je mimořádně napjatý, snaží se dát méně plynu do elektřiny.“