Výnosy státních dluhopisů rostou. Je to známka zotavování ekonomik, ale možná i předzvěst zdražení hypoték

Všechny stimuly, které americká administrativa v poslední době propaguje, stojí totiž podle něho na dalším růstu dluhu, který bude muset někdo profinancovat. „Trhy proto čekají další velké emise státních dluhopisů, které mají ambiciózní prezidentské plány pokrývat. Sice se mluví i o zvyšování daní, ale to samo o sobě stačit nebude, a navíc nebude ani rychle možné,“ dodal.

Spoléhat lze podle něho ještě nějaký čas na Fed, který trhům dodává novou likviditu. „Avšak je otázkou, jak moc se bude chtít ‚spolupodílet‘ na této až téměř neuvěřitelné fiskální expanzi. Čím více se totiž centrální banky zaangažují na finančních trzích, tím hůře se jim z trhů odchází… respektive tím obtížnější je pro ně návrat ke konvenční politice,“ podotkl.

Pozitivní nálada se nicméně na akciových trzích udržela i během března a ceny akcií celosvětově rostly o několik procent. To se pozitivně projevilo na výkonnosti akciových fondů nabízených v Česku. Meziročně mohli klienti podle něj dosáhnout na zhodnocení 42,2 procenta.

„Meziroční čísla o zhodnocení akciových fondů jsou takřka neuvěřitelná, ale za zhodnocením o několik desítek procent je jednoduchý fakt, že právě před rokem vrcholil výprodej akcií kvůli náběhu pandemie viru. Ceny akcií byly v tu chvíli o několik desítek procent níže,“ vysvětlil analytik Partners Martin Mašát.

A přestože jsou akcie na rekordech, neznamená to podle analytika Komerční banky Bohumila Trampoty, že by měly klesat. „Z mého pohledu to bude právě naopak.“ Důvodů je pro to podle něj hned několik – třeba právě očkování. „Tak, jak bude docházet k progresu ve vakcinaci, se budou uvolňovat restrikce a dojde k návratu do ‚standardního‘ života a nastartuje se ekonomika,“ uvedl.

K tomu podle Trampoty pomůžou právě masivní balíčky nejrůznější pomoci. „Likvidity, tedy hotovosti, by mělo být víc než dostatek a ekonomika poroste, ve srovnání se ztrápeným minulým rokem, rychlým tempem,“ uvedl.

Vyšší tlak na Evropu i rozvojový svět

Růst amerických bondů pak vyvolává stejnou situaci i jinde po celém světě, a to vzhledem k „dolarocentrické povaze“ globálního finančního systému, připomíná analytik Pfeiler. Nicméně v eurozóně není nijak markantní, a to kvůli aktivitám Evropské centrální banky (ECB). „Ta stále masivně nakupuje dluhopisy a navíc nabízí bankám další a další úvěry. Trhy v eurozóně jsou zahlceny likviditou bez jakékoliv perspektivy růstu úrokových sazeb,“ vysvětluje analytik ČSOB Petr Dufek.

Růst dolarových úrokových sazeb tradičně také znamená odliv peněz z rozvíjejících se trhů – ty navíc teď ještě více než Evropa zaostávají za USA v tom, kdy dosáhnou kolektivní imunity, tedy proočkovanosti proti covidu. Podle odhadů MMF to nastane až v průběhu roku 2023. „Spolu s růstem amerických výnosů a sílícím dolarem se tak kapitál stahuje z rizikovějších rozvíjejících se trhů zpět do dolaru a to rizikovější ekonomiky a aktiva obecně dostává pod tlak,“ připomíná Bureš.