Zablokování Suezu se dotklo i firem v Česku. V kontejnerech zůstal čaj, elektronika nebo nábytek

Zpoždění způsobené kolizí v Suezu by ale mohli poznat zákazníci pražírny Nord Beans, která dodává kávu do čtyř set kaváren po celém Česku. Dovážejí ji po moři z Afriky a kvůli zdržení se nyní bojí o její kvalitu.

Průplavem ročně proudí 30 procent veškeré kontejnerové dopravy a denní ztráty v celosvětovém obchodu jsou asi deset miliard dolarů. České ekonomiky by se to ale dotknout nemělo. „Nepředpokládám, že by to mělo mít pro Českou republiku nějaké dramatické dopady,“ odhaduje viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar.

Znovu se ale ukázalo, jak úzce je celosvětový obchod provázán. Jedna zablokovaná loď u břehů Afriky dokáže ohrozit firmy o tisíce kilometrů dál.