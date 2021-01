Pondělí je posledním dnem, kdy se lidé mohou přihlásit k placení paušální daně

Pondělím končí termín, do kdy mohou drobní podnikatelé oznámit finančnímu úřadu, že budou letos využívat nově zavedenou paušální daň. Je určená pro živnostníky s ročními příjmy do milionu korun. Zahrnuje odvod na sociální i zdravotní pojištění a daň z příjmů. Žádost lidé můžou na Finanční úřad dodat přes datovou schránkou, poštou nebo osobně. Správa kvůli tomu v pondělí prodloužila pracovní dobu, úřady budou otevřeny od 8 do šesti hodin večer.