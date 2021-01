Cestovní kancelář slíbila peníze za zrušené zájezdy, dosud je neposlala. Nyní se změnila na agenturu

Na počátku roku 2020 ještě lidé plánovali velké cesty a neváhali zaplatit za ně desítky tisíc korun. Většina těch, kteří chtěli cestovat na jaře, ale nikam nejela. Klienti kanceláře FIRO-tour, však nemají jistotu, že vůbec budou mít peníze na nějakou další cestu.

Parlament loni přijal zákon, podle kterého mohou kanceláře místo peněz vydat klientům poukazy na své služby do budoucna, ale neplatí to bez výjimky. Peníze zpět mohou dostat starší klienti, mnozí z nich o ně také po zrušení svých plánovaných cest požádali. Od kanceláře ale dodnes nedostali nic.

„Bylo požádáno, jestli by nám peníze postupně mohli vrátit ve splátkách. Na to jsme přistoupili a nic se nedělo,“ poukázal klient FIRO-tour Jan Tůma, který za zájezd do Izraele zaplatil téměř 70 tisíc korun. Stejně dopadla Olga Polánecká, která si koupila zájezd za 60 tisíc.