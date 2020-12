Dopis prezidenta lze chápat jako veto daňového balíčku, míní Hamáček. ČSSD bude o postupu jednat s dalšími stranami

K přehlasování prezidentského veta by sněmovna potřebovala minimálně 101 hlasů. V prosinci normu zahrnující zrušení superhrubé mzdy schválili poslanci a senátoři. Zeman oznámil, že zákon nepodepíše, ale ani nebude vetovat , v pondělí pak návrh daňových změn bez podpisu vrátil Vondráčkovi. Takzvaný daňový balíček by tak měl začít platit od začátku ledna.

Podle některých právníků i politiků je ale možné, že Zeman formulací dopisu zřejmě omylem zákon vetoval, tím pádem by o něm měla znovu hlasovat sněmovna. Na konci dopisu adresovaného Vondráčkovi totiž prezident napsal, že zákon „vrací k dalšímu opatření“, jak uvedl v úterý server Info.cz.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček jakékoliv pochybnosti odmítá a trvá na tom, že prezident daňový balíček nevetoval, tím pádem začne od začátku roku platit. „Podle ústavního právníka Jana Wintra to jednoznačné vrácení zákona podle článku 50 ústavy není. Ani další oslovený ústavní právník Jan Kysela se nedomnívá, že by uvedená formulace znamenala veto,“ uvedl pro iHNed.cz.

Ústavní právník Jan Wintr připouští, že formulace je nejasná a dopis lze vykládat obojím způsobem. „Nejlepší, co by předseda sněmovny mohl udělat, je obrátit se na prezidenta s dotazem, jak to mínil. Protože máme jeho dřívější veřejná vyjádření, že k zákonu nepřipojí podpis, ale nebude ho ani vetovat,“ uvedl pro HN Wintr, podle něhož to jednoznačné vrácení zákona podle článku 50 ústavy není.

A ani další oslovený ústavní právník Jan Kysela se nedomnívá, že by uvedená formulace znamenala veto. „Vzhledem k tomu, co pan prezident dlouhodobě říkal, se nedomnívám, že je to omylem vetované. Ale proti tomu se dotázat v kanceláři prezidenta samozřejmě nic nemám,“ uvedl pro HN Kysela.

Podle právníka Jana Kudrny o veto sice jde, diskusi o právní podstatě ale považuje spíše za akademickou.

Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek pokládá spor o veto daňového balíčku za bouři ve sklenici kvůli jednomu slovu. Uvedl, že případnou mimořádnou schůzi sněmovny kvůli daňovému balíčku by v žádném případě nepodpořil. „Kdyby (prezident) do toho dopisu místo vracím napsal zasílám, tak k té bouři vůbec nedošlo,“ řekl. „Já mám za to, že zákon nevetoval, nepodepsal,“ uvedl.

Podle Vondráčka zákon nelze omylem schválit ani vetovat. Platí tedy, že mu prezident Miloš Zeman vrátil daňový balíček bez podpisu a ministerstvo vnitra by jej mělo 31. prosince publikovat ve Sbírce zákonů. Prezident podle něj opakovaně vyjádřil svou vůli, že zákon nebude vetovat, ani ho nepodepíše.

„V tomto celkovém kontextu je nutné vykládat i průvodní dopis, kterým poslal zákon zpět do Poslanecké sněmovny. Zákon již podepsal předseda vlády a bude publikován ve Sbírce zákonů,“ uvedl. Premiér Andrej Babiš (ANO) zákon podepsal v pondělí, potvrdil.