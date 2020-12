Hoteliéři s napětím vyhlížejí jednání vlády. Bude rozhodovat o zavírání provozoven

Provozovatelé hotelů a penzionů mají z možného uzavření obavy. S nízkou návštěvností bojují celý letošní rok a pondělní rozhodnutí je může připravit o zásadní část zimní sezony, kterou tvoří silvestrovské a lyžařské pobyty.

Ztráty hotelů rostou, některé jsou uzavřeny

Obsazenost hotelu Alcron v centru Prahy nedaleko Václavského náměstí se v říjnu i listopadu pohybovala okolo sedmi procent. Novoroční sezonu vidí jeho vedení špatně. „Kvůli těm dalším restrikcím se obáváme, že poptávka zase výrazně upadne,“ uvádí generální manažer hotelu Michal Chour.

Ztráty zde jdou každý měsíc do milionů korun, a proto museli výrazně propouštět. Z původních 172 zaměstnanců mají teď jen 46.

V hlavním městě je stále zavřená asi polovina hotelů. „Absolutně schází zahraniční klientela –⁠ i ta kongresová. A co se týká ostatních regionů, tak tam to odhadujeme někde kolem 30 procent,“ řekl prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek.

Výrazný propad návštěvnosti potvrzují i statistiky. Zatímco loni v říjnu například ve čtyřhvězdičkových hotelech v Česku turisté přenocovali více než jedenapůlmilionkrát, letos ve stejném období byla noclehů jen necelá pětina.

Objednávky na hory se tenčí

Podle majitele horského penzionu Tibor & Luna v Černém Dole v Krkonoších jde o nejhorší sezonu, kterou za šestnáct let provozu zažil. I u nich už lidé sváteční rezervace ruší.

„Měli jsme plno už vlastně loni. Ano, to se objednává dopředu. Teď to ubylo na nějakých 50 procent,“ řekl majitel a provozovatel penzionu Tibor Tschoche.

Na hosty se raději ani nepředzásobili. Při druhém letošním nouzovém stavu totiž obsloužili jen dva pobyty a teď už musí sahat hluboko do úspor. „Teď to prostě nedáme. Nevíme vůbec, jestli si můžem dovolit se předzásobit,“ řekl Tschoche.

Hledání cest, jak pomoci

Podle čtvrtého stupně protiepidemického systému, který v pondělí vládě navrhne ministr zdravotnictví, by ani hotely na horách pro běžné hosty otevřít nemohly. Někteří už ale přicházejí s nápady, jak hotelům zajistit výjimku.

Je zjevný nutný přechod na vyšší stupeň, připouští poslanec a hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO). Zvažuje, zda například nepodmínit ubytování na horách platným negativním testem. Motivovalo by to lidi k testování, pomohlo by to i službám.

K využití testování by se přikláněl i majitel a provozovatel Ski Resortu Kopřivná Karel Ležatka. „Myslím si, že je hloupost nevyužít možnosti, které tady máme. Výsledky testování by byly použitelné i pro něco jiného než pro dobrý pocit občanů.“

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) se ale k nápadu zatím nepřiklání. „Byla by to opět další výjimka. Já si v tuto chvíli těžko dovedu představit, že bychom šli touhle cestou,“ uvedl.

Pokud v pondělí vláda přechod do čtvrtého stupně schválí, pak by se zároveň hoteliéři měli dozvědět o systému kompenzací. Podle vicepremiéra Havlíčka připadá v úvahu podobný program, jako byl Covid –⁠ ubytování, který by znamenal náhrady podle počtu pokojů a nocí, během kterých budou hotely zavřené.