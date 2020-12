Očištěné tržby prodejcům v říjnu meziročně klesly o 0,2 procenta. Dobře se ale vedlo lékárnám a potravinám

ČSÚ zveřejnil také tržby ve vybraných službách. Ty v říjnu meziměsíčně poklesly o 2,4 procenta a z meziročního pohledu se jejich propad dále prohloubil z 10,6 procenta v září na 12,6 procenta, po očištění o vliv sezonních a kalendářních vlivů.

„Prohloubení meziročního propadu začalo už mírně v září, kdy začaly platit již některé restrikce ve službách z titulu šíření koronaviru. Meziroční propad tržeb se pak v říjnu dále citelně prohloubil, zejména u služeb zasažených restrikcemi. Týkalo se to například tržeb v ubytování, ty byly v říjnu meziročně o 81 procent nižší, v září to bylo o minus padesát procent. Propadly se i ve stravování, a to o 47 procent oproti minus třinácti procentům v září. Letecká doprava pak zůstává v meziročním propadu kolem 75 procent,“ upřesnil Seidler.

Podle analytiků byl ale obecně pokles celkových tržeb mírně slabší, než by odpovídala dálka restrikcí a zkušenost z obdobného vývoje během první vlny pandemie. „To naznačuje, že se obchodníci dané situaci již uměli lépe přizpůsobit, ačkoli vývoj byl hodně heterogenní. V listopadu se však propad tržeb dále prohloubí, ačkoli by měl být slabší než během dubna,“ dodává Seidler.