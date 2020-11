Státní příspěvek získají také lidé propuštění ze Sokolovské uhelné

Sokolovskou uhelnou by mělo postupně opustit 800 až 1000 lidí. Návrh na podporu pro propuštěné zaměstnance vedení Sokolovské uhelné již dříve uvítalo.

Dosud se výplata státní kompenzace týkala mimo jiné zaměstnanců černouhelné OKD, pracovníků z hnědouhelné lokality ČSA společnosti Severní energetická nebo zaměstnanců uranových dolů v Dolní Rožínce. Nyní se tak rozšířila právě na Sokolovskou uhelnou.

Tvrdý dopad růstu cen emisních povolenek

Podle Havlíčka je negativní ekonomický vývoj SU způsoben především enormním růstem cen emisních povolenek.

„Jeho primárním důsledkem je odstavování tlakové (paroplynové) plynárny Vřesová a sekundárním důsledkem snižování těžby uhlí pro potřeby tohoto subjektu. V obou případech se tento vývoj negativně promítá a bude promítat do snižování počtu zaměstnanců, a to se všemi na tento stav navázanými negativními důsledky,“ napsalo v předkládací zprávě materiálu pro vládu ministerstvo.

Podle resortu lze očekávat, že postupné uvolňování stávajících zaměstnanců SU z pracovního poměru se negativně promítne do nezaměstnanosti v okrese Sokolov, která je už nyní jednou z nejvyšších v Česku.

Oborový předák Josef Středula na začátku měsíce po jednání tripartity uvedl, že v hledání investorů do regionů dotčených útlumem těžby uhlí by měla být aktivní státní agentura CzechInvest. V této souvislosti zmínil právě Sokolovskou uhelnou. Ministr Havlíček podle něj na jednání možnou konkrétní aktivitu pro řešení situace právě v Karlovarském kraji zmínil, detailní ale být nechtěl.

Navrhovaná úprava nařízení dále stanoví, že na státní příspěvek budou mít nadále nárok zaměstnanci Hlavní báňské záchranné stanice společnosti OKD, a to i přesto, že by do konce roku měla přejít pod státní podnik Diamo. Materiál nicméně podotýká, že v nejbližších pěti až sedmi letech se s uvolňováním zaměstnanců z této firmy nepočítá.