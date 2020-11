Pražské letiště hledá kvůli pandemii další úspory, na začátku prosince omezí noční provoz

Letiště Václava Havla odbavilo od ledna do konce září letošního roku zhruba 3,8 milionu cestujících, což předststavuje podle Pavlíkové v porovnání s předchozím rokem pokles o 75 procent. „Jen za září jsme odbavili 240 tisíc cestujících, vloni to bylo o 87 procent více,“ uvedla mluvčí.

Vzhledem k aktuálním vládním opatřením zůstávají zatím zavřené obchody, restaurace a kavárny na letišti, jen některé z nich nabízejí takzvaný okénkový prodej. Podobné je to u služeb. „VIP salónky nebo ubytování v letištním hotelu jsou také dočasně omezeny. Ale věříme, že jakmile opatření skončí, tak tyto služby opět nabídneme,“ uvedla mluvčí.

Aktuálně se létá do zhruba čtyř desítek destinací. Tento týden je největší poptávka po letech do Amsterdamu a Paříže, ale lidé míří také do Frankfurtu či Londýna. Velká města totiž slouží jako přestupní body na další lety nejen po Evropě, ale do celého světa.

V září se do oblíbených destinací podle mluvčí zařadila také tři místa v Tunisku. „To souviselo to s tím, že se obnovila přímá linka do těch destinací a uvolnila se jednotlivá opatření,“ vysvětluje.

Letiště dále evidovalo nárůst zájmu během podzimních prázdnin, kdy cestovní kanceláře nabízely lety na dovolenou. „Vycestování z Česka je povolené, důležité je zjišťovat si aktuální informace o vstupu do jednotlivých zemí,“ připomíná mluvčí.

Zájem je o lety do Egypta či Tuniska

Z oblíbených destinací létají nyní stále přímé linky do Egypta. V říjnu se obnovila linka do Hurghady. Dále se létá také do zmíněného Tuniska i na Kanárské ostrovy. Roli hraje zejména to, zda jsou v cílových destinacích povinné testy na covid. Například v Egyptě jsou, v Tunisku ne. Cestující se ale mohou nechat otestovat i přímo na letišti. A podle Pavlíkové mají o tuto službu také zájem, letiště uvažuje o rozšíření některých kapacit.

„Je to komerční služba, kterou provozuje akreditovaná laboratoř, jedno testovací místo je ve veřejné části, je určené primárně právě cestujícím, ať už na odletu či příletu, druhé je v neveřejné části na příletu na terminálu 1,“ upřesnila. Tato odběrná místa mohou využít i zájemci zvenčí, nicméně by se měli nejprve předem telefonicky informovat o jejich dostupnosti. „Zjistit si, zda je volná kapacita, ale není to určené pro zájemce s žádankami od lékaře či od hygieny,“ dodala mluvčí.