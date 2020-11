Česká skupina Energo-Pro zprovoznila v Turecku dvě vodní díla za 19 miliard korun

U obou přehrad Energo-Pro postavilo sypanou hráz s asfaltovým jádrem. „Ukázala se jako nejvhodnější pro místní seizmologické podmínky a také to byla nejrychlejší varianta z pohledu realizace,“ uvedl výkonný ředitel skupiny Energo-Pro Pavel Váňa. Obě sypané hráze jsou podle firmy svými parametry naprosto unikátní.

Společnost dále uvedla, že zapojení elektráren do sítě v tomto roce bylo podmínkou k získání zvýhodněné garantované výkupní ceny elektřiny od ledna 2021.

„Když započítáme předpokládanou výrobu elektřiny, mohli bychom jen z nich v prvních pěti letech utržit zhruba 520 milionů dolarů. Alpaslan 2 by měl totiž ročně vyrobit 850 gigawatthodin (GWh) a Karakurt 340 GWh. Samozřejmě, že výhodou je také to, že deset let budeme mít pevně daný dolarový tarif, to investorům do obnovitelných zdrojů zajišťuje větší jistotu,“ dodal Váňa.

Společnost Energo-Pro byla založena v roce 1994 ve Svitavách. Po připojení obou nových tureckých elektráren skupina vlastní a provozuje 38 vodních elektráren ve čtyřech zemích –⁠ v Gruzii, Turecku, Bulharsku a České republice. Kromě hydroenergetiky se zabývá distribucí a prodejem elektřiny a provozuje distribuční sítě v Bulharsku a Gruzii s více než dvěma miliony zákazníků.