Ovocnáři i majitelé palíren se už těší. Úroda švestek by měla být letos nadprůměrná

Jeho úroda ale zatím odpovídá i celorepublikovým odhadům. Podle nich by měli ovocnáři letos sklidit přes osm tisíc tun švestek, 105 procent pětiletého průměru.

Předpokládá, že letos ze svého desetihektarového sadu sklidí přes 100 tun ovoce. To je oproti průměru 20 tun navíc. Čísla by mohly snížit už jen kroupy nebo příliš deštivé počasí. „Pokud přijdou nadměrné deště, většinou je sklizeň daleko menší. Stane se, že část švestek se neudrží, zplesniví a shnije,“ dodal ředitel.

Ve švestkových sadech se už nemohou dočkat letošní slizně. Například v sadu v Knínicích na Blanensku jsou fialovými plody stromy doslova obsypané. „Vůbec zde nebyl mráz, proto to tak dobře odkvetlo. Jen hrozí, že jakmile bude ovoce nabírat hmotnost, zlomí se to,“ ukazuje na větve ředitel Agrospolu, agrárního družstva Knínice, Ladislav Menšík.

V nadprůměrnou úrodu švestek doufají i majitelé palíren. Třeba v Boskovicích, kde v průměru ročně vyrobí 20 tisíc litrů pálenky. Teď na začátku sezony ale příliš práce nemají.

„Meruňka se letos nepálila skoro vůbec, spíš ta třešeň nějaká byla a teď jablíčka,“ ukazuje spolumajitel palírny Miloš Konečný.

Zatím se tu proto ještě drží mimosezonní otevírací doby. Věří ale, že po sklizni švestek bude platit to, co mají na svém webu. Tedy, že v sezoně pracují od nevidím do nevidím.