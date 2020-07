Pravidla zadlužení loni nesplnilo 549 obcí. Tři kraje hospodařily bez dluhu

Ministerstvo financí zařadilo šest obcí do kategorie s vyšší mírou rizika hospodaření, meziročně o čtyři méně. Jde o obce, které překročily všechny tři monitorující ukazatele, které úřad sleduje. Vedle dluhu jde o podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům a celkovou likviditu.

„Zařazení do kategorie územních samosprávných celků s vyšší mírou rizika hospodaření nemusí nutně znamenat, že by dotčený subjekt hospodařil nezodpovědně či jinak nevhodně, nýbrž pouze indikuje vyšší pravděpodobnost možného rizika hospodářských problémů, a to zejména z důvodu vyššího zadlužení,“ uvádí ministerstvo financí.