Začíná program, který pomůže podnikatelům zaplatit nájemné. Někteří stále neví, zda mají nárok

Opozice i svaz průmyslu už dříve ale uvedly, že podpora měla přijít dříve. „Snažili jsme se v tomto směru přimět vládu k rychlejším krokům, já jsem přesvědčen, že to má být spuštěno co nejrychleji. Zdá se, že se to zadrhlo někde na ministerstvech,“ uvedl nedávno místopředseda ODS Martin Kupka.

„Zase to trvalo, zase je to trošku byrokratické, ale bohužel tady neplatí to, co platí v Německu, že kdo rychle dává, dvakrát dává,“ konstatoval také prezident svazu Jaroslav Hanák.