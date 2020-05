Stát poskytne ČEZu na stavbu bloku v Dukovanech půjčku, řekl Babiš

Babiš uvedl, že smlouvy před schválením představí všem předsedům parlamentních stran. Zdůraznil, že stavba elektrárny je dlouhodobý projekt, který nebude realizovat současná vláda.

Generální ředitel ČEZu Daniel Beneš zopakoval, že tendr na výběr dodavatele by měl být vypsán do konce tohoto roku, vítěz by měl být vybrán do konce roku 2022. Dodavatelským modelem nového bloku v Dukovanech bude takzvaná stavba na klíč, řekl ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Podle něho se ale o podílu státu na výstavbě bude ještě dále jednat. „Stejně tak bude diskuse, jaký bude podíl státu, myslím tím podíl cizích zdrojů nebo vlastních zdrojů, jestli bude třeba 70 ku 30, vycházet z diskusí v rámci Evropské komise,“ uvedl Havlíček na tiskové konferenci.

Dodal také, že dvě ze tří smluv mezi vládou a ČEZem o stavbě budou podepsány do konce června, maximálně na přelomu června a července. Jde o rámcovou a prováděcí smlouvu, dodal.