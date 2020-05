Komerční banky se mohou do 25. května hlásit k úvěrovému programu COVID III

Do programu se podle informací ČMZRB bude chtít zapojit většina bank zaměřených na segment malého a středního podnikání. Finanční instituce najdou veškeré informace včetně výzvy, parametrů programu i smlouvy o portfoliovém ručení na webu ČMZRB.

Program COVID III schválila v pondělí vláda. Na záruky do něj vyčlenila 150 miliard korun. ČMZRB tak bude moci ručit za půjčky až do 500 miliard korun. Podpora by se měla dostat k až 150 tisíc podnikatelům. Živnostníci a podniky do 250 zaměstnanců budou mít nárok na záruku až 90 procent, firmy s více pracovníky, maximálně ale pěti sty, získají záruku do 80 procent. Délka ručení bude tři roky. Maximální výše úvěru bude 50 milionů korun.

Úvěry budou poskytovány pouze na provozní výdaje. Nesmějí být vynaloženy na refinancování dříve uzavřených smluv o jiném dluhovém financování. Firmy musejí souhlasit se zveřejněním skutečného majitele.