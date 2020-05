Nemocnice zkouší české výtěrové tampony pro testy na koronavirus. Mohly by nahradit dovoz z Číny

Běžně se v Isolitu Bravo vyrábějí automobilové součástky. Už měsíc a půl ale stroje firmy produkují i výtěrové tampony. Teď jich tady může vzniknout až deset tisíc týdně.

„Zatím jsme do toho investovali milion korun. Odhaduji, že další milion to ještě spolkne. Jaká bude návratnost, nevíme. Ale řekli jsme si, že je to potřeba,“ řekl ředitel firmy Kvido Štěpánek.

V čem se liší český výrobek od čínského

Firmu oslovili sami lékaři. Teď její výrobky testují ve dvou nemocnicích v Praze. Vedoucí virologického oddělení v pražském Motole Miroslav Zajac upozorňuje na viditelné rozdíly mezi čínským a českým výrobkem.

Čínský produkt nemá ohebný krček. Český ano, což umožňuje snadněji se dostat k zadní stěně nosohltanu. Na čínské verzi je navíc na konci bavlna v kuličce, nikoliv kartáček, který je vhodnější pro stěr. Klíčový pro testování vzorků je právě jejich správný odběr.

Poslední tampony, které z Číny dorazily, už kritéria splňují. Další dodávka je ale nejistá.

V pražském Motole provedou zdravotníci stěry na covid-19 asi u tří set pacientů denně. Zásoby výtěrových tamponů mají už ale asi jen na šest dní.

Nedostatkové zboží se snaží lékařům nahradit i různí nadšenci. Doktoři mají sbírku výtěrovek, které jim poslali. Ani ty se však nehodí. „Nejsou flexibilní, takže do nosu ne nijak bezpečné,“ přibližuje nevýhodu přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol Pavel Dřevínek.