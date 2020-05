Demokraté žádají tři biliony dolarů pro americkou ekonomiku. Republikáni to tvrdě odmítli

Návrh demokratů by více než zdvojnásobil dosud přijatá opatření na podporu ekonomiky USA, která byla koronavirem tvrdě zasažena. Téměř jeden bilion dolarů by přisoudil jednotlivým státům a místním vládám, které se musí potýkat s pandemií covidu-19 v první linii. Nový koronavirus se přitom prokázal už u více než 1,37 milionu Američanů, z nichž přes osmdesát tisíc po nákaze zemřelo.

V rámci opatření by federální vláda vynaložila 75 miliard dolarů (1,89 bilionu korun) na testování na koronavirus a každá domácnost by obdržela přímou platbu ve výši šest tisíc dolarů (téměř 152 tisíc korun). Desítky miliard dolarů by získali rovněž malí podnikatelé či federální pošta.

Demokratický návrh se však setkal s tvrdou odezvou republikánů. „Je to mrtvé hned, jak to sem přijde,“ řekl vlivný republikánský senátor Lindsey Graham. Šéf republikánů v horní komoře Mitch McConnell opatření nazval „stranickým seznamem přání s nulovou šancí - nulovou šancí - na to, že by se někdy stal zákonem“.

Agentura Reuters však poznamenává, že podobná politická předehra předcházela rovněž dvěma předchozím záchranným balíčkům, které nakonec Kongres schválil v kompromisní podobě.

Republikáni chtějí nejprve zhodnotit, jaký dopad měly již vynaložené asi tři biliony dolarů, jejichž uvolnění Kongres schválil od začátku března, a jak se projeví současné postupné otevírání americké ekonomiky. Nejvýše postavená demokratka v Kongresu Nancy Pelosiová však tvrdí, že nelze čekat, jelikož desítky milionů lidí, kteří přišli o práci, čelí s každým dalším dnem existenční krizi.