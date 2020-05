Průmyslová výroba v Česku v březnu klesla nejvíc od července 2009

Naopak růst zaznamenala výroba potravinářských výrobků, a to o devět procent, což podle analytiků souviselo se zvýšenou poptávkou spotřebitelů z titulu předzásobování. Výroba vzrostla například také u farmaceutických výrobců, a to o 6,5 procenta meziročně.

Ještě více než samotná produkce poklesly nové zakázky, meziročně o 15,7 procenta, v případě automobilového průmyslu šlo o úbytek objednávek v rozsahu 28,3 procenta. „Nižší poptávku pocítili kromě farmacie a papírenského průmyslu v podstatě ale všichni. A právě nové zakázky zatím nedávají velkou naději na brzký návrat k dřívějšímu ,normálu‘, zvlášť když třeba automobilový průmysl ještě ani teď nejede na plnou kapacitu,“ konstatuje analytik ČSOB Petr Dufek.

Nabídkový šok v podobě rozpadu dodavatelských řetězců a odstávek může tak podle něho v brzké době vystřídat poptávkový. „Je totiž velmi nejisté, zda se bez dalších dodatečných stimulů poptávka v době rostoucí nezaměstnanosti může rychle vzpamatovat. Zvlášť, když ještě před nástupem koronakrize ekonomika směřovala do cyklického útlumu. Proto nepřekvapí ani omezování produkce nebo výrazné zpomalení růstu mezd v tomto největším tuzemském odvětví,“ dodává Dufek.

Analytici se tak schodují, že dubnový výsledek průmyslu bude zřejmě ještě horší.

„Obecně lze čekat, že v dubnu se meziroční propad průmyslové výroby dále prohloubí, počínaje květnem by se ale propady měly začít zmírňovat s tím, jak uvolňování koronavirových restrikcí umožní postupnou obnovu výroby a její navyšování. V meziročním vyjádření ale bude výroba s veškerou pravděpodobností klesat po celý zbytek letošního roku, jakkoliv by měly březen a duben představovat co do tempa poklesu to nejhorší období,“ říká také hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.

Stavební produkce v Česku v březnu klesla o 2,3 procenta

Stavební produkce v Česku po únorovém růstu o více než pět procent v březnu reálně meziročně klesla o 2,3 procenta. Dopad epidemie koronaviru se negativně odrazil zejména v pozemním stavitelství, kam spadá výstavba bytů, kanceláří nebo skladů. Naopak inženýrské stavitelství, do kterého patří z velké části dopravní infrastruktura, rostlo také v březnu, i když pomalejším tempem, informoval ČSÚ. Meziměsíčně byla stavební produkce nižší o 3,1 procenta.

„Průmysl v březnu 2020 ztratil řádově desetinu své obvyklé produkce, z větší části v souvislosti s přijatými opatřeními proti šíření koronaviru. Práce ve stavebnictví, na rozdíl od průmyslu, byly omezeny méně. V obou odvětvích se však meziročně snížil objem nově uzavřených zakázek,“ uvedl předseda ČSÚ Marek Rojíček.

Výroba v pozemním stavitelství se proti loňskému březnu snížila o 5,4 procenta. V únoru rostla o 2,1 procenta. Produkce v inženýrském stavitelství byla v březnu meziročně vyšší o 10,4 procenta, v únoru byl ale její růst téměř 22 procent.

Stavební úřady v březnu vydaly 6222 stavebních povolení, meziročně o 14 procent méně. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 29 miliard korun, což byl pokles o 17,4 procenta. „Statistika stavebních povolení a bytové výstavby byla zčásti ovlivněna omezenou činností stavebních úřadů i sníženým zájmem stavebníků,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ Petra Cuřínová.