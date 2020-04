V únoru průmyslová produkce klesla jen mírně, stavebnictví vzrostlo

S ohledem na aktuální vývoj jsou únorová data již příslovečnými včerejšími novinami, které nemají velkou vypovídací hodnotu pro budoucnost, uvedl analytik Raiffeisenbank Vít Hradil. Teprve v březnu začala hlavní vlna boje proti virové epidemii, jejíž dopad na ekonomickou aktivitu bude podle Hradila zřejmě drtivý. Zpočátku se sice týkala primárně služeb, nicméně záhy se přenesla prakticky do celého hospodářství, dodal.

Počet zahájených bytů meziročně vzrostl o 26,8 procenta na 3228 bytů. Proti loňskému únoru přibylo i dokončených bytů, a to o 2,5 procenta na 3047.

„V průběhu letních měsíců, či během prosince, kdy dochází k celozávodním 2týdenním dovoleným, celkový průmysl meziměsíčně propadá o zhruba dvacet procent. Pokud bychom uvažovali obdobný pokles v březnu, kdy se odstávky týkaly zhruba dvou týdnů měsíce, propadl by se meziročně průmysl o necelých třicet procent. Vzhledem k tomu, že odstávky ve Škoda Auto byly prodlouženy až do 20. dubna a budou ovlivňovat velkou část dalšího měsíce, může dubnový meziroční propad průmyslu dále zesílit,“ říká Seidler.

„Počínaje březnem bude průmyslová výroba meziročně klesat: nejprve prudce v řádu až desítek procent, ve druhé polovině roku by se situace měla výrazně zklidnit. Výroba ale bude i tak nejspíše meziročně stále klesat,“ odhadl také analytik Generali Investments Radomír Jáč.

Pro tento rok však očekává analytik Komerční banky František Táborský propad celého sektoru, který se nevyhne stejně jako celá ekonomika recesi z důvodu vládních opatření v boji s pandemií koronaviru. „Růst investiční aktivity firem byl už v závěru minulého roku v podstatě nulový, a aktuální situace naopak ještě více odradí firmy od nových investic,“ říká Táborský.

Recese, do které česká ekonomika vstoupila nepochybně se startem koronavirové krize, se podepíše i na výsledcích stavebnictví, míní také analytik ČSOB Petr Dufek. Podle něho ale finální dopad krize na stavebnictví nemusí být až tak drtivý jako v případě průmyslu. „Otázkou ale je, zda stavebnictví bude mít po uzavření hranic dostatek zaměstnanců, aby pokrylo nasmlouvané zakázky zejména v oblasti dopravní infrastruktury,“ dodává.

Útlum naproti tomu nejspíše čeká podle něho pozemní výstavbu, která se doposud vezla na vlně konjunktury. „Hluboká recese, do které již česká ekonomika vstoupila, se nejspíše odrazí i v poptávce po komerčních nemovitostech i bytech. O prvním rozhodne investiční aktivita zahraničních investorů, o té druhé zase rychlost propouštění v ekonomice, která stlačí i poptávku po bydlení,“ míní Dufek.

Celkově má ale s ohledem na veřejné zakázky podle něho stavebnictví velkou šanci přečkat současný ekonomický útlum v relativně dobré kondici a tedy i výrazně lepšími výsledky než průmysl.

Přebytek zahraničního obchodu České republiky v únoru stoupl

Přebytek zahraničního obchodu České republiky v únoru stoupl na 22,4 miliardy korun. Meziročně byl vyšší o 6,2 miliardy korun. Oproti loňskému únoru kleslo množství dovezeného i vyvezeného zboží, pokles importu byl ale výraznější – i to vyplývá ze zveřejněných předběžných údajů statistiků.

V meziročním srovnání se export v únoru snížil o 0,7 procenta na 297 miliard korun a dovoz o 2,9 procenta na 274,6 miliardy korun. Meziměsíčně byl vývoz po sezonním očištění o 1,6 procenta vyšší. Dovoz zůstal na stejné úrovni jako v lednu.

K vysokému přebytku bilance zahraničního obchodu přispěl v únoru obchod s ostatními dopravními prostředky, jako jsou lodě, lokomotivy nebo letadla. Jeho výsledek se meziročně zlepšil o 3,2 miliardy korun. Pomohl také o 2,8 miliardy korun nižší deficit bilance u ropy a zemního plynu. Naopak nepříznivý vliv měl horší výsledek obchodu s počítači, elektronikou a optickými přístroji o 4,2 miliardy korun.

Zahraniční obchod podle ekonomky Komerční banky (KB) Jany Steckerové tak pozitivně překvapil, když vykázal o zhruba šest miliard korun lepší výsledek, než analytici KB očekávali.

„Únorová bilance zahraničního obchodu však ještě nebyla zatížena pandemií koronaviru. V březnu a dubnu už očekáváme na straně importů i exportů mnohem hlubší propady. Zastavení výroby v automobilovém sektoru se propíše do výrazného poklesu exportní aktivity, přičemž vzhledem k ochromení domácí poptávky i výroby bude nižší i importní aktivita. Bilanci by měl i nadále vylepšovat nižší deficit s ropou, jejichž ceny se do konce roku podle naší prognózy přes úroveň 40 dolarů za barel nedostanou,“ upřesňuje Steckerová.

Bilance zahraničního obchodu se státy Evropské unie skončila v únoru přebytkem 53 miliard korun, což byla téměř stejná hodnota jako ve stejném loňském období. Schodek obchodu se státy mimo Unii se zmenšil o 6,3 miliardy na 29 miliard korun.