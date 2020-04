Kovy z rezerv chce Havlíček nahradit i materiálem na boj s nákazou. Opozice varuje, že na prodej není vhodný čas

Prodej kovů ze svých hmotných rezerv začal stát připravovat počátkem roku – nejprve nechal odebrat vzorky, které určily kvalitu kovů, nyní jsou již na světě certifikáty, podle kterých se určuje cena.

Jenomže kritici prodeje poukazují na to, že právě teď, kdy je celý svět utlumen kvůli koronaviru a řada podniků nevyrábí, je cena kovů obzvláště nízko. To připustil i ředitel Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. „Na prodeji by se zcela jistě realizovala ztráta, protože oproti evidenční ceně jsou dnešní burzovní ceny o 13 procent nižší. A to nejsme ještě v situaci, kdy by bylo výběrové řízení vyhlášeno,“ podotkl.