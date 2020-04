Prodej nových aut v Česku klesl v březnu o více než třetinu. Část byznysu se přesunula na internet

Prodej motocyklů se snížil od ledna do března o 15,5 procenta na 2874 strojů. V březnu trh klesl o 42 procent. První je značka Honda se 445 registrovanými motocykly, následují CF Moto s prodejem 340 motorek a KTM se 237 stroji.

Pokles hlásí i Francie…

Koronavirová epidemie zasáhla i další vyspělé automobilové trhy. Například ve Francii se prodej nových osobních automobilů v březnu meziročně propadl o 72 procent na 62 668 vozů. Vyplývá to z nedávných údajů francouzského automobilového svazu CCFA o registracích nových vozů.

V celém prvním čtvrtletí prodej podle údajů CCFA meziročně klesl o 34 procent na 364 679 vozů. Mluvčí svazu Francois Roudier podle listu Les Echos uvedl, že v prvním pololetí by prodej aut ve Francii mohl klesnout o 30 procent a v celém letošním roce o 20 procent.

Výrazný pokles prodeje zaznamenala na francouzském trhu rovněž automobilka Škoda Auto. V březnu se podle údajů CCFA počet registrací nových škodovek meziročně snížil o 75 procent na 807 vozů a v celém čtvrtletí klesl o 27 procent na 5843 vozů.

… a Spojené státy

Výrazný pokles v těchto dnech reportovaly také automobilky v USA. Automobilce General Motors v prvním čtvrtletí klesl prodej o 7,1 procenta, společnosti Fiat Chrysler Automobiles o deset procent. Oba podniky sice neoznámily samostatné měsíční údaje, nicméně poptávka po autech začala v polovině března prudce klesat, což potvrzují měsíční údaje dalších firem.

Prodej automobilek Volkswagen, Honda, Hyundai a Mazda klesl v březnu o více než 40 procent. Prodej Fordu v březnu klesl o 21 procent, prodej aut Toyota o 37 procent. Toyota zavřela velkou část autosalonů a propadu prodeje nebyl ušetřen žádný z jejích modelů.

Prodej aut v USA v březnu v celoročním přepočtu klesl na 11,4 milionu, což je nejméně od dubna 2010.

Pandemie způsobená šířením koronaviru ničí odvětví, přitom ještě před několika týdny to vypadalo, že automobilový průmysl je připraven těžit z dalšího roku zdravé důvěry spotřebitelů, levného financování a silného trhu práce v USA. Analytici se nyní výrazně liší v odhadech, jak silně může prodej klesnout. Téměř nikdo však nečeká rychlé zotavení.

Uzavření továren v celém odvětví, které začalo v polovině března, potrvá déle, než firmy původně doufaly. Prezident Donald Trump až do konce dubna prodloužil směrnici o fyzickém odstupu, jejímž cílem je zabránit šíření koronaviru. Globální recese je stále více pravděpodobná a zdá se, že američtí spotřebitelé budou mít slabší zájem o nákup drahého zboží i poté, co se budou moci z nucené domácí izolace vrátit do ulic.