Plyn ani elektřina zatím nezlevní, podle analytiků to přijde až na podzim

Dodavatelé upozorňují, že většina z nich nakupuje pro zákazníky postupně s předstihem, pro snížení cen by tak velkoobchodní ceny musely vydržet nízko delší dobu. „Tato strategie je správná a zákazníci z ní měli v posledních letech velké výhody, protože cena elektřiny na burzách rostla, ale obchodníci zdražovali až se zpožděním. Než přišla současná epidemie, předpokládali analytici další růst velkoobchodních cen, v tuto chvíli je samozřejmě situace opačná,“ uvedl mluvčí ČEZ Roman Gazdík.

Dodavatelé energií navzdory poklesu velkoobchodních cen kvůli šíření nákazy koronaviru se zlevňováním elektřiny a plynu pro domácnosti zatím vyčkávají. Argumentují tím, že jsou komoditami předzásobeni a nakupovali je ještě za vyšší ceny. Pro významný pokles cen by podle prodejců bylo třeba, aby velkoobchodní ceny zůstaly na nízkých úrovních delší dobu.

„Elektřinu a plyn pro naše zákazníky nakupujeme postupně v předstihu a pro celý rok 2020 již máme energie nakoupené,“ potvrdila mluvčí E.ON Martina Slavíková. Na odhady, jaké by mohly být ceny pro zákazníky příští rok, je podle ní ještě brzy. „Ekonomický útlum vyvolaný pandemií zasahuje kromě velkých odběratelů i malé a střední podnikatele, přičemž zatím nelze odhadovat hloubku ani dobu trvání útlumu,“ dodala.

„Pokud by stávající trend nízkých cen na burzách pokračoval, dá se předpokládat, že v koncových cenách spotřebitelů se to projeví v řádu několika měsíců,“ řekla mluvčí Bohemia Energy Hana Novotná. To potvrdil také mluvčí Pražské energetiky (PRE) Petr Holubec. Upozornil, že na pokles cen elektřiny má vliv mimo jiné klesající spotřeba kvůli opatřením proti koronaviru.

„Obecně můžeme říci, že se spotřeba elektřiny snížila přibližně o pětinu. Máme ale i detailní data, která ukazují například snížení spotřeby elektřiny u obchodních center v některých dnech o 60 procent, tramvajové dopravy v některých dnech o 40 procent nebo u některých výrobních závodů až o 90 procent,“ dodal Holubec.

„V návaznosti na to, jak v minulém roce rostly ceny energií na burze, zvýšila letos většina dodavatelů koncové ceny elektřiny pro domácnosti. V průměru se toto zdražení pohybovalo v rozmezí osmi až deseti procent. Pokud se ovšem stávající trend snižování cen energií na burze udrží, můžeme očekávat, že jednotliví dodavatelé budou na tuto situaci postupně reagovat a začnou ceny pro zákazníky snižovat,“ míní analytik portálu Ušetřeno.cz Tomáš Suchý. „Nepředpokládám, že plošné snížení cen by se projevilo dříve než na podzim,“ uvedl.