Pohonné hmoty v Česku zlevňují. Pokles cen ovlivňuje i Trumpův zákaz cest Evropanů do USA

Pohonné hmoty u čerpacích stanic v Česku nadále zlevňují. V uplynulém týdnu pokles cen zrychlil. Průměrná cena benzinu Natural 95 klesla o 45 haléřů na 31,06 koruny za litr a litr nafty stál ve středu průměrně 30,60 koruny, o 47 haléřů méně než před týdnem, vyplývá z údajů firmy CCS. A ceny budou klesat dále, vliv na to má i zrychlený pokles cen ropy, který nastal poté, co americký prezident Donald Trump vyhlásil třicetidenní zákaz cest z Evropy do USA s výjimkou Británie a Irska.