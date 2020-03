Aerolinky mohou kvůli koronaviru ztratit až 113 miliard dolarů

V předchozím odhadu z 20. února IATA očekávala, že aerolinky přijdou o 29,3 miliardy USD. Tento scénář ale počítal s dopadem nemoci COVID-19, kterou nový koronavirus způsobuje, převážně na trhy spojené s Čínou. Od té doby se koronavirus rozšířil do více než 80 zemí. Tak rozsáhlému propadu příjmů odvětví čelilo v době globální finanční krize v roce 2009, upozornil hlavní ekonom IATA Brian Pearce.

Se ztrátou 63 miliard dolarů počítá IATA v případě, že nevzroste počet zemí s více než 100 případy onemocnění a bude následovat zotavení ve tvaru písmene V. To znamená po prudkém poklesu relativně rychlý vzestup k původním hodnotám. Vyšší odhad pak počítá s dalším šířením nemoci.

Aerolinkám by mělo částečně pomoci ke zmírnění ztrát snížení cen ropy od začátku letošního roku. To by mělo snížit náklady aerolinek v letošním roce zhruba o 28 miliard USD. Aerolinkám se také sníží náklady kvůli omezení aktivit.

IATA podle svých internetových stránek sdružuje 290 leteckých společností, které se na celosvětové letecké přepravě podílejí přibližně 82 procenty. Mezi členy sdružení patří i České aerolinie.

Koronavir snížil i o sedm procent letecký provoz nad Českem

Opatření i snížení poptávky kvůli koronaviru způsobily pokles letecké dopravy nad Českem o zhruba sedm procent. Denně v souvislosti s šířením nákazy ubylo asi 150 pohybů letadel v českém vzdušném prostoru, uvedl mluvčí Řízení letového provozu Richard Klíma.