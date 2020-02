Babiš podal trestní oznámení kvůli původní zakázce na elektronické dálniční známky

„Trestní oznámení jsme podali minulý týden. Trváme na tom, že zakázka byla předražená, že jsme o tom nevěděli a SFDI ji dělal ve vlastním režimu,“ řekl Babiš. Zakázka zadaná bez otevřené soutěže vyvolala vlnu kritiky kvůli ceně 401 milionů korun. Stála křeslo ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO). Soutěž bude podle Babiše vypsána nově.

Babiš s Havlíčkem v pondělí zároveň odmítli informace serveru Seznam Zprávy, podle kterých e-shop na dálniční známky byl zástěrkou pro tajný sledovací systém. Na základě zdroje z bezpečnostní komunity web uvedl, že kamery, které mají kontrolovat, zda má vůz zaplacenou známku, mají pořídit nejen snímky registrační značky, ale též kabiny automobilu s posádkou.

Premiér informace serveru označil za lež a nesmysl. „Je jenom jasné to, že ta zařízení, když někdo nemá zaplacenou známku, tak to musí nahlásit policii. Takže žádný sofistikovaný sledovací systém to nebyl, je to nesmysl. Předpokládám, že Bezpečnostní informační služba se k tomu vyjádří,“ uvedl Babiš.