Zakázka na IT systém elektronických dálničních známek bude zrušena bez sankce, říká Havlíček

Původní zakázka na IT systém k dálničním známkám byla podle Havlíčka dost komplikovaně vypsaná. „To možná svádělo k tomu, že se udělaly ceny, které byly na trhu neakceptovatelné,“ uvedl. Havlíček si chce podrobně prověřit i další veřejné zakázky na dopravě, počítá při tom s audity. „Je to standardní systém, který by měl fungovat všude. Bohužel si myslím, že to byla jedna ze slabých stránek současného resortu,“ uvedl.

Systém zdarma?

Někteří lidé z oboru v reakci na zveřejněnou cenu zakázky s firmou Asseco uvedli, že podobný projekt by mohl stát kolem 40 milionů korun a programátoři v Česku pak nabídli jeho vytvoření gratis. K uspořádání veřejného hackathonu vyzval podnikatel v informačních technologiích Tomáš Vondráček na sociální síti LinkedIn.

„Chceme dokázat, jak absurdní je zadat zakázku za 401 milionů, když to pár schopných lidí dokáže udělat za víkend. Bude to drama!,“ uvedl dříve Vondráček. Výsledek této akce, jež se uskuteční o víkendu, by měl stát využít v zakázce na e-shop dálničních známek.

„V neděli 25. ledna 2020 v 18:00 veřejně oznámíme, jak jsme daleko. Věřím, že projekt dokončíme. Chtěl bych poděkovat všem, kdo nás podporují svým časem, cateringem, sdílením naší vize otevřené společnosti, která nedělá zbytečnosti,“ uvádí Vondráček.

Při hackathonu pracují vývojáři ve vymezeném čase na řešení konkrétního problému nebo na vytvoření zadaného softwarového projektu.