Najmout si byt v Praze je oproti New Yorku o tři čtvrtiny levnější, říká studie

V Praze je bytové nájemné zhruba o tři čtvrtiny nižší než v New Yorku, v Brně je nižší o 80 procent, v Olomouci o 87 procent a v Ostravě dokonce o 89 procent. Nejdražší nájemné je v San Franciscu, nejlevnější v indickém Bhópálu. Vyplývá to z výsledků studie společnosti Numbeo, která porovnávala 440 světových měst na základě procentuální odchylky od referenčního města New York.