Putin a Erdogan spustí TurkStream. Ruský plyn začíná proudit do Turecka a na jih Evropy

Prezidenti Turecka a Ruska Recep Tayyip Erdogan a Vladimir Putin se ve středu zúčastní slavnostního ceremoniálu spuštění plynovodu TurkStream. Plynovod, nazývaný také Turkish Stream, vede po dně Černého moře z Ruska do Turecka. Obchází Ukrajinu z jihu, podobně jako to ze severu činí ještě výkonnější plynovod Nord Stream určený k přepravě plynu z Ruska do Německa po dně Baltského moře.