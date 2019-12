Pracovat na částečný úvazek? V Česku stále příliš možností není

Na oddělení preventivního lékařství v ostravské fakultní nemocnici pacienti potkávají zdravotní sestru Pavlu Kolářovou jen dvakrát do týdne. Vždycky to tak ale nebylo. „Opakovaně se mi vrací onkologické onemocnění, tak nebylo možné, abych se vrátila do dvanáctihodinového provozu,“ vysvětluje Kolářová.

Příběh podobný tomu jejímu stojí za 22 procenty částečných úvazků v Česku. V Evropské unii jde přitom o nejméně častý důvod, kvůli špatnému zdraví má zkrácený pracovní poměr jen pět procent zaměstnanců.