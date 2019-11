Elektronická evidence tržeb narovnala podnikatelské prostředí, soudí šéfka asociace malých firem

Asociace proto prosazuje vznik kontrolního webu, který by zaručoval, že k podnikatelům přijde maximálně pět kontol za rok a mezi nimi bude minimálně dvouměsíční rozestup. Kontroly by se hlásily dopředu, aby se na ně podnikatelé mohli připravit, například si vyhledat doklady.

Výsledky z kontrol by se pak zároveň sdílely mezi jednotlivými úřady (podnikatelé by ale měli vědět, jaká data státní správa sdílí a k čemu to slouží). Toho by podle Svobodové mohlo být využito například u kontroly dotačních projektů. Tam se někdy stává, že „různé organizace si vysvětlují různé definice po svém“.

Na určité druhy kontrol by se však oznámení předem nevztahovalo, například ze strany hygieny.

Svobodová kritizovala také stále vysokou administrativní zátěž podnikatelů. Tu se nedaří snižovat, i přes několikaletou snahu ministerstva průmyslu a obchodu. Vhod by přišel skandinávský přístup, kdy zavedení nové povinnosti je kompenzováno zrušením jiné, či ještě lépe dvou. „Pak se administrativní zátěž stabilizuje, nebo se snižuje“.