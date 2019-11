Schillerová plánuje 15,2 miliardy z EET pro příští rozpočet. Imaginární čísla, odmítá to Skopeček

Elektronická evidence tržeb (EET) by měla příští rok do rozpočtu přinést 15,2 miliardy korun, informovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Z toho 2,4 miliardy korun souvisí s květnovým rozšířením na zbývající obory podnikání. V roce 2021 by měla přispět do rozpočtu 19,2 miliardy korun a v roce 2022 by to mělo být 20,5 miliardy korun, informovala vicepremiérka. V průběhu prvních tří let provozu získaly podle ministerstva financí veřejné rozpočty díky EET na daních a pojistných odvodech 33 miliard korun navíc.