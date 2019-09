EET se rozšíří i na zbývající odvětví, schválila sněmovna

Elektronická evidence tržeb se rozšíří i na zbývající odvětví. Některé služby a zboží se přesunou do desetiprocentní sazby DPH. V pátek to schválila sněmovna, která EET zařadila hned na začátek programu schůze. Další vlna EET se do sněmovny vrátila poté, co senátoři navrhli její zamítnutí. Opozice se nyní chce obrátit na Ústavní soud, strany také slibují, že se pokusí evidenci v budoucnu zrušit.