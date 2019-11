Půjčka se může prodražit. Za vypůjčených 50 tisíc lidé na úrocích zaplatí až 85 tisíc, varuje analýza

Autoři se zaměřili na 16 kritérií: například na náklady půjčky, sankce při potížích se splácením, vstřícnost ke klientům či dostupnost a srozumitelnost informací v bankách i nebankovních společnostech. Zajímaly je podmínky pro úvěr 50 tisíc korun při ročním splacení.

Instituce mohla získat nejvýš 100 bodů. Vítěz měl 82 bodů, společnost na poslední příčce 33 bodů. Analýza zjistila, že za roční padesátitisícovou půjčku zaplatí lidé v různých institucích od 2228 do 85 159 korun. Pokud dlužník nezvládne půl roku splácet, může ho to na sankcích stát od zhruba 5000 do 45 tisíc korun.

„Od r. 2009, kdy jsme vydali náš první index, se mnohé změnilo k lepšímu. Stále ale platí, že vás špatná půjčka může stáhnout do problémů končících třeba až exekucí. Z nedávného průzkumu agentury G82 ostatně vyplynulo, že se ve finančních potížích v posledním roce ocitlo dvacet procent českých zaměstnanců. Významná část z těchto lidí přitom zároveň uvedla, že ve stejné době čerpala spotřebitelský úvěr. Náš index proto záměrně zveřejňujeme před Vánocemi, kdy počet lidí sahajících po půjčce tradičně stoupá,“ říká analytik organizace Člověk v tísni Daniel Hůle.

Analytici varují především před revolvingovými úvěry v kombinaci s vysokou úrokovou sazbou. Upozorňují na půjčky, kde není předem stanovena pevná splátka, ale jen splátka minimální. Při jejím využití se splacení oddaluje a kvůli vysokému úroku také výrazně prodražuje.