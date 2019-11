Schillerová mění pravidla účtenkové loterie k EET, upozorňují Seznam Zprávy. Registrovat půjde jen 500 účtenek

Ze statistiky vyplývá, že letos v srpnu se účtenkové loterie účastnilo téměř 350 tisíc hráčů. První hráč tehdy podle statistiky registroval 11 128 účtenek, což by při splnění podmínek loterie pro něj znamenalo jít denně do 370 obchodů a v každém si něco koupit. Padesátý hráč v srpnovém žebříčku zaregistroval 4517 účtenek, což by znamenalo, že musel jít denně do 150 obchodů.

„Pro normálního člověka tudíž věc nemožná. Podle pravidel účtenkovky lze totiž registrovat od jednoho obchodníka pouze jednu účtenku,“ připomíná server.

Schillerová, jejíž úřad je pořadatelem loterie, se proto rozhodla změnit pravidla a omezit počet účtenek, které lidé mohou do slosování poslat. „Dnes jsem podepsala dodatek, který ještě musí podepsat provozovatel (Wincor Nixdorf), který pro nás účtenkovku provozuje,“ řekla Schillerová. Ohlášené omezení ve hře by podle ministryně mělo platit od prosince.