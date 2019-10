Přešlapování kolem minimální mzdy. Zaměstnavatelé a odboráři se na růstu neshodli, rozhodnout má vláda

„Bohužel dohoda nyní možná není. Myslím, že do budoucna najdeme pole pro dohodu, dokonce jsem přesvědčen, že jsme schopni se do budoucna dohodnout na automatickém mechanismu,“ uvedl po patovém rokování šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.

„Máme na to každý jiný pohled. My se na to díváme z pohledu náročnosti firem, jejich momentální ziskovosti, mluvím především o menších a středních firmách, ne o nadnárodních gigantech, kde to je přece jen jednodušší. Domácí ekonomika nebude mít v roce 2020 lehké pole,“ reagoval prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

„Rozdíl (mezi představou odborů a zaměstnavatelů) je tak zásadní, tak budeme

muset věc předat politikům, aby rozhodli,“ dodal viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.