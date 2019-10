Libra výrazně posílila vůči dolaru i české koruně. Éra extrémně slabé britské měny končí, tvrdí ekonom

„Odchod Británie z EU s dohodou podle našeho názoru zůstává nejpravděpodobnějším výsledkem, ačkoli se tak nutně nemusí stát do 31. října,“ uvedl analytik Paul Hollingworth z banky BNP Paribas. Banka Goldman Sachs snížila pravděpodobnost brexitu bez dohody na pět procent z dříve předpokládaných deseti procent.

Češi by si měli pospíšit s nákupem liber či britského zboží

Britská libra v uplynulých necelých dvou týdnech citelně posílila. Například vůči české koruně zpevnila od 10. října o celou korunu. Z úrovně přibližně 28,70 koruny za jednu libru na současný kurs zhruba 29,70. Vůči žádné jiné měně česká koruna v říjnu tolik neoslabila jako právě vůči libře, a sice o 2,44 procenta. Podle analytika Czech Fund Lukáše Kovandy ale období extrémně slabé libry patrně končí. K euru i dolaru česká měna posiluje.

Podle něho by si proto Češi, kteří se chystají do Británie nebo plánují nákup zboží odtamtud, měli s nákupem libry nebo britského zboží pospíšit. „Tento týden koruna vůči libře zřejmě prudce oslabí kvůli schválení brexitové dohody,“ uvedl.

Připomněl, že podle americké banky Goldman Sachs britský parlament pravděpodobně tento týden schválí aktuální podobu dohody o brexitu, kterou minulý týden v Bruselu dojednal premiér Boris Johnson. Britská libra by v takovém případě podle banky vyskočila na 1,35 dolaru za libru. „To by znamenalo, že v české měně vyjde libra přibližně na 31 korun. Britská měna by tak vůči české byla nejsilnější od května 2017,“ dodal Kovanda.